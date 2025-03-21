У Краснокамского завода металлосеток сменился еще один миноритарий

Новым владельцем 18,1666% акций ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» стал индивидуальный предприниматель Антон Емельянов, следует из раскрытой предприятием информации. Ранее этот пакет принадлежал Дарье Хайруллиной. Господин Емельянов, по данным «СПАРК-Интерфакс», ранее был совладельцем ООО «ТД “Ойл-Фэктори”» и ООО «Универсалстройснаб», которые были ликвидированы по решению ФНС.

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ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» зарегистрировано в 1991 году. По данным сайта компании, завод является одним из крупнейших предприятий в Европе, специализирующихся на производстве данной продукции. За девять месяцев прошлого года выручка предприятия составила 476,81 млн руб., чистая прибыль — 23,247 млн руб. Мажоритарным акционером компании с пакетом 48,1% является директор КЗМС Дмитрий Пищальников.

Ранее из состава акционеров вышла Людмила Хайруллина, которой принадлежало 29,9% акций ПАО. Их новым владельцем стала ИП Жанна Бурдина. Людмила Хайруллина является матерью бывшего замглавы администрации Перми Эдуарда Хайруллина. Как говорят собеседники, близкие к предприятию, Дарья Хайруллина — его супруга. По данным источников, мажоритарному владельцу ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» новые владельцы не известны.