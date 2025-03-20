Жительницу Алтая осудили за финансирование нежелательных организаций из Украины

Заринский горсуд Алтайского края вынес приговор в отношении местной жительницы по делу о финансировании нежелательных украинских организаций (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ). Ей назначили 1,5 года условно с испытательным сроком два года, сообщает Объединенный пресс-центр судов региона.

По данным суда, с 6 декабря 2022-го по 28 июня 2023 года фигурантка дела направила более 220 тыс. руб. на счета благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна, а также религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение», деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Деньги обвиняемая перевела на банковский счет организатора на территории России, а также сделала пожертвования через сайт в интернете.

Александра Стрелкова