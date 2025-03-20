Чиновник в Хабаровске пошел под суд из-за халатного контроля за отловом собак

В Центральном районном суде Хабаровска начался процесс над начальником управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Василием Ивановым. Он обвиняется в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сообщила прокуратура Хабаровского края.

По версии стороны обвинения, озвученной на первом заседании, муниципальный чиновник в 2023—2024 годах не исполнял полномочия по контролю за деятельностью индивидуального предпринимателя, заключившего контракт на отлов бродящих собак. Отсутствие должного контроля привело к частым случаям нападения безнадзорных животных на жителей краевой столицы. Всего таких случаев насчитывается 35. При этом восемь пострадавших — несовершеннолетние. Один человек в январе 2024 года в результате нападения собак погиб.

По данным СУ СКР по региону, у предпринимателя имелся всего один работник и одна автомашина. Отлов животных проводился не своевременно, а «стерилизованные животные не оценивались на наличие или отсутствие немотивированной агрессии». При этом, выделенный бюджет оказался не освоенным. В мэрию регулярно поступали жалобы горожан. Почти три тыс. из которых были проигнорированы.

Эрнест Филипповский, Хабаровск