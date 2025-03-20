В «Хамас» заявили, что палестинцы готовы переселиться только в Иерусалим

Палестинское движение «Хамас» заявило, что народ Палестины намерен оставаться на своей земле и готов переселиться только в Иерусалим. В движении подчеркнули, что будут бороться за свои права и «сводить на нет все попытки принудительного или добровольного переселения».

«Наш палестинский народ останется стойким на своей земле, борясь за свои права, и сведет на нет все попытки принудительного или добровольного переселения. Мы заявляем ясно: "Переселение может быть только в Иерусалим»,— говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль передаст Штатам сектор Газа, а его жители будут переселены в «безопасные и красивые общины» — в Египет и Иорданию. Его план раскритиковали многие страны и организации. Глава Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт назвал переселение палестинцев из Газы «неприемлемым». 4 марта участники экстренного саммита ЛАГ поддержали проект восстановления Газы, не предусматривающий переселение жителей анклава.

Израильская армия возобновила удары по сектору Газа в ночь на 18 марта — спустя два месяца после начала первого этапа сделки с «Хамасом», предполагающей прекращение огня. Целью израильских ударов стали командиры «Хамаса». Погибли более 350 человек, включая премьера правительства в Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что теперь все переговоры будут вестись в условиях продолжающихся боевых действий.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамасу'' не дают залечить раны».