Австрия заявила о готовности стать посредником в переговорах по Украине

Австрия готова стать площадкой и посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Об этом говорится в заявлении парламента республики со ссылкой на слова министра по европейским делам Клаудии Плакольм.

«Назначенный министр по европейским делам Клаудиа Плакольм отчиталась о подготовительном заседании Совета по общим вопросам, на котором она, в частности, подчеркнула готовность Австрии быть площадкой и посредником для мирных переговоров между Россией и Украиной»,— сказано в сообщении.

Ее слова прозвучали накануне, 19 марта, на встрече с евродепутатами в главном комитете ЕС. На заседании также присутствовали канцлер Австрии Кристиан Штокер и министр иностранных дел страны Беате Майнль-Райзингер.

Лидеры стран Евросоюза 20 и 21 марта соберутся на саммите в Брюсселе. Среди главных тем обсуждения — ситуация на Украине и Ближнем Востоке. Также планируется диалог о европейской обороне и конкурентоспособности альянса.

О поддержке Украины странами ЕС — в материале «Ъ».