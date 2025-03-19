Жители Зернограда и Аксайского района остались без воды на три дня

С 19 по 22 марта в Зернограде и Аксайском районе будут проводиться работы по подключению капитально отремонтированного участка трубопровода к новому магистральному водоводу. Это приведет к временным ограничениям водоснабжения для жителей нескольких сельских поселений. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Орлов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Ольгинском, Ленинском, Истоминском, Старочеркасском и Верхнеподпольненском сельских поселениях будет приостановлено водоснабжение в населенных пунктах Нижнеподпольный, Верхнеподпольный, Рыбацкий, Черюмкин и Слава Труда. Для подвоза воды жителям этих пунктов нужно обращаться по телефону 8(86350)5-38-38.

Жители Ольгинской станции, Старочеркасской станции, хутора Ленина, поселка Дорожный и хутора Островского будут получать воду по графику: с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Водоснабжение в Зернограде будет осуществляться по следующему графику: с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 21:00. Для жителей города организован подвоз воды.

Работы проводят сотрудники МУП ЗГП «Зерноградское ПП ЖКХ» совместно с ГУП РО «УРСВ».

Тат Гаспарян