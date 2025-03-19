Нижнетагильский «Водоканал-НТ» оштрафовали после внеплановой проверки

В Нижнем Тагиле «Водоканал-НТ» будет привлечен к административной ответственности за невыполнение предписания Росприроднадзора об устранении нарушений природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки инспекторы Росприроднадзора выявили ряд нарушений, в том числе искажение информации об источниках выбросов, представление некорректной информации об отходах и отсутствие необходимой документации. Специалисты выявили сброс загрязняющих веществ в реку Тагил с превышением разрешенных концентраций и в отсутствие нормативов.

По результатам проверки было выдано новое предписание об устранении нарушений. Водоканал будет привлечен к административной ответственности по ч. 38 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение предписания в установленный срок.

Напомним, в конце ноября прошлого года суд оштрафовал ООО «Водоканал-НТ» на сумму более 1,4 млн руб. за сброс сточных вод в реки Тагил и Исток.

Полина Щуцкая