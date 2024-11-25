Нижнетагильский «Водоканал-НТ» оштрафовали на 1,4 млн руб за сброс стоков в реки

Суд оштрафовал нижнетагильское предприятие ООО «Водоканал-НТ» на сумму более 1,4 млн руб за сброс сточных вод в реки Тагил и Исток, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее городское ведомство провело отбор проб сточных вод, которые сбрасывает ООО «Водоканал-НТ» и установило превышение допустимых норм. Прокуратура возбудила административные дела по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ(нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение), ч. 1 ст. 8.14КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты), ст. 8.5 КоАП РФ(сокрытие или искажение экологической информации), ст. 8.46 КоАП РФ (невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду).

В результате организацию оштрафовали на 250 тыс руб. Дело направили в суд, который взыскал с предприятия свыше 1,4 млн руб в счет компенсации вреда, причиненного рекам Тагил и Исток, добавили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что свердловская прокуратура оштрафовала компанию по добыче драгоценных металлов «Мостовское» на 250 тыс. руб. за загрязнение рек Сорочки и Туры. Предприятие сбрасывало в реки технологические воды.

Ксения Тарских