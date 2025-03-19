В Сочи список подешевевших продуктов возглавили яйца и мука

В 2024 году в Сочи яйца второй категории подешевели почти на 41%, а первой — на 34,5%. Кроме того, снизилась цена на пшеничную муку высшего сорта, сметану, творог и куриное мясо, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации властей, наибольшее падение стоимости зафиксировано на яйца второй категории — цена снизилась со 143 до 85 руб. за десяток.

Яйца первой категории также существенно подешевели — на 34,5%, их стоимость уменьшилась со 153 до 100 руб. за десяток. Пшеничная мука высшего сорта потеряла в цене 13,81%, подешевев с 57,86 до 49,87 руб. за кг.

Среди молочной продукции заметно снизилась стоимость сметаны 20% жирности — на 8,05% (со 137 до 126 руб. за упаковку) и обезжиренного творога — на 6,69% (с 72 до 67 руб. за пачку). Куриное мясо подешевело на 4,04%, его цена снизилась с 202 до 194 руб. за кг.

Менее значительное падение цен отмечено на поваренную соль (4,62%), овощные консервы для детского питания (9,51%), молочные смеси для детей (2,23%) и мясные детские консервы (2,22%).

При этом ранее сообщалось, что с начала 2024 года в Сочи некоторые продукты существенно подорожали. В частности, цены на кисломолочную продукцию, сливочное масло и вермишель выросли более чем на 40%. Стоимость сливочного масла 72,5% жирности увеличилась с 139 до 200 руб. за пачку.

Анна Гречко