За год в Сочи больше всего подешевели яйца, мука и сметана

В 2024 году в Сочи яйца второй категории подешевели почти на 41%, а первой — на 34,5%, также снизились цены на пшеничную муку высшего сорта, сметану, творог и куриное мясо. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Яйца второй категории подешевели с 143 руб. до 85 руб. за десяток. Стоимость яиц первой категории уменьшилась с 153 руб. до 100 руб. за десяток.

Пшеничная мука высшего сорта также снизилась в цене — с 57,86 руб. до 49,87 руб. за 1 кг, удешевление составило 13,81%. Сметана 20% жирности потеряла в стоимости 8,05%, подешевев со 137 руб. до 126 руб. за упаковку. Цена обезжиренного творога снизилась на 6,69% — с 72 руб. до 67 руб. за пачку, а куриное мясо подешевело на 4,04% — с 202 руб. до 194 руб. за 1 кг.

Менее значительное падение цен зафиксировано на поваренную соль (4,62%), овощные консервы для детского питания (9,51%), молочные смеси для детей (2,23%) и мясные детские консервы (2,22%).

«Ъ-Сочи» писал, что с начала 2024 года в Сочи кисломолочная продукция, сливочное масло и вермишель выросли в цене более чем на 40%. Сливочное масло 72,5% жирности подорожало с 139 руб. до 200 руб. за пачку.

Мария Удовик