Жителя Адыгеи задержали по подозрению в незаконном изготовлении оружия

УФСБ России по Адыгее возбудило уголовное дело против 34-летнего жителя Тахтамукайского района по подозрению в незаконном изготовлении и хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, подозреваемый самостоятельно изготовил оружие, имитирующее пистолет Макарова и винтовку Мосина. Кроме того, фигурант создал боеприпасы калибра 9х18 мм для самодельного пистолета.

Правоохранителями возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 223 и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконное изготовление и хранение оружия).

Все незаконно изготовленные предметы мужчина содержал по месту проживания в Тахтамукайском районе до момента их изъятия правоохранительными органами.

Анна Гречко