Частная собственность встала лесом

Мэрия Уфы в очередной раз потерпела неудачу в попытке вернуть в муниципальную собственность 800 га земель в селе Нагаево. Соответствующий иск был предъявлен компании и семи физлицам — собственникам участков. Мэрия утверждала, что сделки с этой землей были невозможны, поскольку там находились городские леса. Рассмотревший заявление городской администрации Октябрьский районный суд Уфы не нашел оснований для аннулирования сделок за истечением срока давности. Юристы сомневаются в перспективе обжалования решения в апелляционной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вскоре в Нагаево вместо леса могут появиться новые коттеджи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Вскоре в Нагаево вместо леса могут появиться новые коттеджи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Попытка администрации Уфы вернуть земельные участки в поселке Нагаево не увенчалась успехом. Спор о праве на 800 га рассмотрел Октябрьский районный суд Уфы.

Как следует из материалов дела, первоначально земли были предоставлены в аренду ООО «Молочная усадьба» в 2007 году на десятилетний срок. Компания, как писал «Ъ-Уфа» в 2013 году, планировала построить там молочную ферму. Стоимость аренды неизвестна.

В 2015 году компания попыталась выкупить участок — мэрия отказалась продавать его без проведения торгов. В том же году «Молочная усадьба» успешно обжаловала отказ в арбитражном суде Башкирии. Две вышестоящие инстанции оставили решение без изменений.

В последующие годы участок был разделен на несколько для продажи. Конечными приобретателями стали семь физических лиц и ООО «Стройресурс».

В начале прошлого года против вырубки леса на спорных участках выступили жители Нагаево. Они утверждали, что собственники участков вырубают лес, чтобы построить коттеджи. В республиканскую прокуратуру поступило обращение депутата Госдумы Артема Бичаева в поддержку протестующих. Надзорное ведомство проводило проверку законности вырубки леса.

В марте 2024 года мэрия Уфы при поддержке прокуратуры пыталась добиться пересмотра решения судов по продаже участка «Молочной усадьбе». Администрация указывала на вновь открывшиеся обстоятельства — обнаруженные на части земель городские леса. Суды трех инстанций пришли к выводу об отсутствии доказательств этого, так как леса не были поставлены на кадастровый учет. Кроме того, участки уже находились в частной собственности.

В январе этого года мэрия в Октябрьском районном суде Уфы попыталась истребовать участки уже у нынешних собственников. Истец вновь ссылался на незаконность приобретения права собственности на участки с городскими лесами. Однако суд указал не ранее установленную арбитражными судами недоказанность наличия лесов, а также на пропуск срока исковой давности.

Было учтено, что деревья на землях были обнаружены Рослесинфоргом при исполнении муниципального контракта по определению границ городских лесов. Поскольку работы выполнялись с 17 декабря 2015 по 11 апреля 2019 года, о наличии лесов мэрия могла узнать не позднее этой даты. С 11 апреля 2019 года начал исчисляться срок исковой давности, который мэрия пропустила, установил Октябрьский районный суд Уфы.

Одна из ответчиков по иску мэрии — адвокат Зульфия Акбашева — сообщила «Ъ-Уфа», что приобрела участок в 2023 году у физического лица по договору купли-продажи, однако из-за судебных разбирательств не может начать строительство. «Я в смятении. Документы проверялись юридической службой Росреестра»,— сообщила она.

В администрации Уфы комментарий вчера не предоставили.

Глава юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев отмечает сформировавшийся при рассмотрении подобных споров тренд на возврат госсобственности — в том числе и за пределами сроков исковой давности.

«В то же время проводить работу по отстаиванию интересов государства надо качественно, учитывая, что апелляция — это последняя стадия рассмотрения дела, когда еще можно работать с доказательствами. Дальнейшее толкование ситуации — при условии, что в апелляции получится доказать недобросовестность приобретения земель, — возможно как в ту, так и в иную сторону. Недобросовестность же может следовать из очевидности факта, что это земли лесного фонда (если они были плотно усажены деревьями). Вопрос о пропуске исковой давности осложнен тем, что, как следует из решения, истец даже не заявлял о восстановлении срока. Тут помог бы иск от прокурора. Обращение прокуратуры часто «обнуляет» срок, который начинает длиться с момента обращения жителей в прокуратуру»,— прокомментировал юрист.

Наталья Балыкова