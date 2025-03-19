Более 40 частных клиник Свердловской области оказывают медпомощь по ОМС

Жители Свердловской области могут получать медицинскую помощь по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) в более чем 40 частных клиниках, сообщили в пресс-службе правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частных клиниках доступно лечение в амбулаторных условиях и стационарная помощь, включая медицинскую реабилитацию, неотложную помощь, ЭКО, диагностику и высокотехнологичную медпомощь.

В 2024 году в частных клиниках свердловчане более 1,6 млн раз посетили амбулаторные приемы, прошли свыше 94 тыс. диагностических исследований. Около 28 тыс. человек получили стационарную помощь, более 3,8 тыс. человек – высокотехнологичную медпомощь, и более тысячи пациентов прошли медицинскую реабилитацию.

«В частных медучреждениях, у которых имеется прикрепленное население, можно пройти диспансеризацию», - рассказала замминистра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова. В 2025 году профилактические мероприятия проводятся в 91 медорганизации, включая 14 частных.

Кроме того, в частных клиниках оказывается экстренная помощь при внезапных острых заболеваниях или обострениях хронических заболеваний.

Полина Щуцкая