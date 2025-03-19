IT-сектор Краснодара вырос более чем на 10% в 2024 году

В Краснодаре IT-сектор вырос более чем на 10% за 2024 год. В отрасли информационных технологий и разработке программного обеспечения трудятся примерно 8,5 тыс. жителей краевой столицы, сообщает в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В столице Кубани зарегистрировано свыше 1,2 тыс. IT-компаний различных форм — юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, предоставляющие услуги в сфере разработки ПО и технологий.

«Здесь фиксируются одни из самых высоких зарплат. И это понятно, ведь без современных технологий, компьютеризации, внедрения искусственного интеллекта сейчас не обходится ни одна сфера»,— отметил мэр Краснодара.

Для поддержки развития отрасли в городе открывают специализированные IT-классы в школах, а также возводят первый в регионе IT-технопарк площадью 17,5 тыс. кв. м. В комплексе планируется создать до 1 тыс. рабочих мест. Строительство объекта должно завершиться до конца 2025 года.

Новый центр предоставит предпринимателям возможность разрабатывать проекты от идеи до готового продукта и станет площадкой для взаимодействия с инвесторами и партнерами. Сейчас ведется набор резидентов технопарка.

Анна Гречко