Белый дом: США продолжат передавать разведданные для обороны Украины

Соединенные Штаты продолжат передавать Украине разведывательные данные, необходимые для обороны, cообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт по итогу телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Россия называла приостановку военной помощи и передачи развединформации Украине условиями для перемирия.

«Предоставление Украине разведывательных данных в том, что касается обороны, продолжится»,— сказала Кэролайн Левитт на брифинге. При этом она не ответила на вопрос о том, отвергли ли США требования России о прекращении военной помощи Украине.

В начале марта, после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского, США приостановили военную помощь Украине, в том числе передачу разведданных. Помощь возобновили вскоре после переговоров делегаций Украины и США в Эр-Рияде 11 марта. По их итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

18 марта это предложение Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным. Как сообщил Кремль, ключевое условие для разрешения конфликта дипломатическим путем — полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Американский президент не подтвердил, что обсуждал этот вопрос с российским коллегой.

Подробнее о разговоре — в материале «Ъ» «Договорились».

Лусине Баласян