На Кубани строят импортозамещающий завод по производству закаленного стекла

Компания «СВ Гласс» строит в Краснодарском крае современное предприятие по производству закаленного стекла и стеклопакетов мощностью 240 тыс. кв. м продукции в год. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,5 млрд руб, заявил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сегодня в регионе высокими темпами идет социальное и жилищное строительство, возводятся современные гостиницы и отели, в связи с этим спрос на изделия из стекла с каждым годом только растет. Важно, что вы основываетесь на импортозамещении зарубежных материалов, создании собственных конкурентоспособных разработок»,— отметил глава Кубани.

По словам директора «СВ Гласс» Максима Степанцова, на объекте уже завершены фундаментные работы, прокладываются инженерные сети и возводится каркас здания. Предприятие получило 70% необходимого оборудования благодаря краевым субсидиям и льготным займам.

Среди прочего, компания получила льготный заем Фонда развития промышленности региона в размере 200 млн руб. по ставке 0,1% годовых по программе «Импортозамещение». Также из краевого бюджета предприятию предоставили субсидию в 240 млн руб. на компенсацию до 30% затрат на производство.

Завод будет выпускать безопасное закаленное и шумозащитное стекло, стеклопакеты, душевые кабины, ограждения, зеркала и витражи. Продукция разработана компанией и ее партнерами и не имеет аналогов в России.

В 2025 году по поручению губернатора Фонд развития промышленности Краснодарского края был докапитализирован до 10 млрд руб. Дополнительно выделено 350 млн руб. на субсидии промышленным предприятиям для финансирования затрат по производству импортозамещающей продукции.

Анна Гречко