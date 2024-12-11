Фонд развития промышленности Кубани докапитализируют до 10 млрд рублей

В Краснодарском крае Фонд промышленности докапитализируют до 10 млрд руб. в 2025 году. До конца 2024 года докапитализация составит 8,2 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам директора Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрия Цаплева, предоставлять займы планируют исходя из приоритетных направлений развития промышленного комплекса региона. Также будет запущена программа, направленная на внедрение автоматизации и роботизации производств промышленного комплекса.

Министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько рассказал, что на модернизацию оборудования производителям промышленной и пищевой продукции в крае согласовали финансирование на сумму более 257,5 млн руб. Займы одобрили пяти производителям из Армавира, Краснодара, Абинского и Динского районов. С начала 2024 года Фонд заключил 43 договора займа, выделив при этом свыше 2,4 млрд руб. Это больше объема профинансированных договоров всего 2023 года.

Экспертный совет фонда по программе «Проекты развития» согласовал займы производителю малых архитектурных форм «Изостудия», криогенного оборудования и промышленных газов — «Барыш-Сфера», металлоизделий — «Метэк Краснодар». Также по этой программе одобрили финансирование предприятию «Данко-диалог», выпускающему металлопластиковые оконные блоки, и Научно-производственной фирме «Кубаньнефтемаш», которая производит оборудование для нефтедобычи. По программе «Пищевик» согласован заем компании «Мясные деликатесы».

В портфеле продуктов регионального Фонда развития промышленности представлено 13 программ льготного заемного финансирования и гранты. Из них девять программ реализуются за счет собственных средств организации, а четыре — с участием федерального Фонда.

Алина Зорина