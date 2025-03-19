Полиция проверяет нападение бездомных собак на велосипедистку в Краснодаре

Полиция Краснодара инициировала проверку после нападения бездомных собак на велосипедистку в районе парка в Западном округе. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил начальник пресс-службы УМВД России по городу Артем Коноваленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

По данным ведомства, за последнее время зарегистрировано два обращения от пострадавших от укусов бездомных животных. В первом случае собака напала на мужчину, который не выдвинул претензий — об инциденте полицейским сообщили медики скорой помощи. Второй случай связан с нападением на женщину, которая каталась на велосипеде. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

Правоохранители уточнили, что собранные материалы направят в департамент ветеринарии для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2025 году планируется отлов более 12 тыс. бродячих животных. На эти цели из регионального бюджета выделено почти 166 млн руб.

Анна Гречко