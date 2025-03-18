На содержание бездомных животных на Кубани направят 166 млн рублей

В Краснодарском крае в 2025 году на отлов и содержание почти 12,1 тыс. бездомных животных направят 165,9 млн руб., что на 4,3% превышает показатель прошлого года (159 млн руб.), Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на краевой департамент ветеринарии. Средства, выделяемые на одно животное, составят 13,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Проблема регулирования численности бездомных животных остается в повестке федеральных властей. В Госдуме обсуждаются поправки, предусматривающие запрет на возврат отловленных собак в прежнюю среду обитания и возможность их эвтаназии. Законодательные изменения поручил подготовить председатель Госдумы Вячеслав Володин после нападения собак на ребенка в Сочи.

На Кубани сейчас работают 19 приютов, рассчитанных на единовременное содержание 4568 животных. Среди них — муниципальные учреждения в Сочи (348 мест) и Краснодаре (до 1 тыс. животных в зависимости от размеров). Приют в Сочи открылся в декабре 2023 года, в Краснодаре строительство завершили в ноябре 2024 года. В последнем сейчас завершаются подготовительные мероприятия.

За отлов и содержание бездомных животных отвечают юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлекаемые муниципальными властями. При этом отсутствие специализированных организаций на территории региона не препятствует их деятельности: к работе могут привлекаться подрядчики из других субъектов РФ, уточнили в департаменте.

Вячеслав Рыжков