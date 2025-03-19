Суд обязал отремонтировать опасные дороги в волгоградской Ерзовке

Городищенский районный суд Волгоградской области обязал администрацию Ерзовского городского поселения отремонтировать дорожное покрытие. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения прокуратура Городищенского района выяснила, что покрытие проезжей части автодороги на ул. Чекунова в р.п. Ерзовка и подъезда от федеральной автодороги Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» до СНТ «Строитель» не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию. Речь идет, в частности, об отсутствии горизонтальной дорожной разметки и множестве дефектов покрытия.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать администрацию Ерзовского городского поселения устранить нарушения. Суд в полном объеме удовлетворил требование. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта по мере его вступления в законную силу.

Павел Фролов