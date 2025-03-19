Перемирие на украинских фронтах может наступить уже через две недели. Такой вариант развития событий не исключил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. В свою очередь, помощник главы государства по национальной безопасности Майк Уолц подтвердил, что 23 марта российская и американские делегации проведут переговоры в Эр-Рияде. В центре внимания будут технические возможности прекращения огня. В Кремле между тем заявили, что Владимир Путин и Дональд Трамп хорошо понимают друг друга. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе разделяет мнение о том, что ситуация на сегодня складывается в пользу России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Мировая реакция на телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина была, скажем так, неоднозначной. Как говорят обычно в таких случаях, вопросов больше, чем ответов. Главное заключается в том, что никакого прекращения огня так и не наступило. Обещание не бить по энергетическим объектам — факт, безусловно, положительный, его можно считать прологом к миру, однако это еще не завершение боевых действий. Более того, нужно, чтобы слова получили конкретное воплощение в реальности.

Стивен Уиткофф, фактически главный по переговорам с Москвой, вновь в очередной раз, уже который по счету, выразил уверенность, что прорыв не за горами, возможно, соглашение будет заключено через две недели. По его словам, президенты очень хорошо пообщались друг с другом, наметили путь к миру, и теперь задача российской и американской переговорных групп согласовать технические детали. О каких конкретно пунктах идет речь, спецпосланник не сообщил. Тогда ведущий Bloomberg TV задал ему вопрос относительно встречи Путин—Трамп, мол, еще в феврале она планировалась, но до сих пор не состоялась. В ответ господин Уиткофф выразил надежду, что саммит вполне может пройти в Саудовской Аравии. Но когда, на этот счет ясности по-прежнему нет.

К слову, можно задаться очередным вопросом относительно роли во всем этом госсекретаря США Марко Рубио. Так кажется, что именно он должен играть первую скрипку во внешней политике, хотя бы потому, что это его непосредственная обязанность. Впрочем, это не так уж и важно.

Как бы то ни было, делегации России и Америки встретятся в Эр-Рияде в ближайшее воскресенье, 23 марта.

Как заявил другой переговорщик со стороны Вашингтона — советник по нацбезопасности Майк Уолц, обсудить планируется «реализацию и расширение частичного прекращения огня» вокруг Украины. Между тем упомянутое агентство Bloomberg, как и многие другие уважаемые СМИ, высказывают мнение, что ситуация на сегодня складывается в пользу Кремля. Это логично, если вернуться к началу и напомнить, что Трамп настаивает на немедленном прекращении огня сроком на один месяц с последующим началом большого переговорного процесса. Пока этого не происходит. Россия, как известно, не против, но есть много нюансов. Как следует из официальных сообщений, многое из того, что перечислял ранее Владимир Путин, даже не обсуждалось. Или обсуждалось, но непонятно, в каком ключе и какие выводы в итоге сделаны. Но тем не менее контакты продолжаются, так что будем надеяться на дальнейшее продвижение в нужном направлении. Стивен Уиткофф, по крайней мере, обещает, что решение рано или поздно будет. С этим действительно трудно поспорить.

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Дмитрий Дризе