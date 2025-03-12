Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 45 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской и Курской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 45 млн руб. О подобных случаях в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях не сообщалось. Это следует из данных региональных управлений МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Белгородской области зарегистрировали 82 случая дистанционного мошенничества. Граждане потеряли свыше 20,3 млн руб., из них 4,7 млн руб. — кредитные средства. Одному белгородцу звонили под видом представителей организации по замене домофонов, сотрудников портала Госуслуг, банка и следственных органов, выманив свыше 5 млн руб.

В Воронежской области ущерб составил 23,3 млн руб. Среди пострадавших — 66-летняя инженер, которой предложили встать в электронную очередь, для чего нужно было продиктовать код из СМС. Она лишилась 3,1 млн руб.

В Курской области сумма ущерба равняется 1,4 млн руб. В одном случае мошенник притворился сотрудником силового ведомства, в другом — аферисты использовали схему с мобильным приложением.

На прошлой неделе жители Черноземья лишились из-за дистанционных мошенничеств как минимум 41,8 млн руб.

Анна Швечикова