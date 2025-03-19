На Рыбинском водохранилище 26 рыбаков спасли со льдины

В Ярославской области 26 рыбаков эвакуировали с отколовшейся льдины на Рыбинском водохранилище. Об этом сообщает областное МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о происшествии в районе населенного пункта Свингино Рыбинского района поступило в 11:20 19 марта. Согласно сообщению, около 20 рыбаков оказались в 20 метрах от берега из-за трещины в ледовом поле. Для спасения людей привлекли 15 человек и шесть единиц техники, в том числе МЧС и СВП.

Сначала два судна на воздушной подушке эвакуировали 13 человек, затем количество спасенных выросло до 26. В 12:10 спасательная операция была завершена.

Алла Чижова