На Рыбинском водохранилище 26 рыбаков спасли со льдины
В Ярославской области 26 рыбаков эвакуировали с отколовшейся льдины на Рыбинском водохранилище. Об этом сообщает областное МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Сообщение о происшествии в районе населенного пункта Свингино Рыбинского района поступило в 11:20 19 марта. Согласно сообщению, около 20 рыбаков оказались в 20 метрах от берега из-за трещины в ледовом поле. Для спасения людей привлекли 15 человек и шесть единиц техники, в том числе МЧС и СВП.
Сначала два судна на воздушной подушке эвакуировали 13 человек, затем количество спасенных выросло до 26. В 12:10 спасательная операция была завершена.