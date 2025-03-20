Продажу отеля в центре Ярославля опять перенесли

Сроки продажи 100% уставного капитала АО «Яротель Центр», главным активом которого является гостиница Yarhotel Centre 3* (бывший «Медвежий угол») на улице Свердлова, продлили в третий раз. Соответствующие извещения опубликованы на сайте Российского аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом

Напомним, гостиница принадлежит правительству региона. Начальная цена лота составляет 543,5 млн руб. Отель действует и имеет категорию «три звезды». Изначально торги по продаже должны были состояться 14 января, а 3 декабря 2024 года стартовал прием заявок.

Однако после этого дату аукциона неоднократно переносили: сначала на 14 февраля, потом на 19 марта. Последнее извещение сообщает, что аукцион состоится 10 апреля. Таким образом, подача заявок продлится больше четырех месяцев.

Yarhotel Centre 3* расположен в буферной зоне исторического центра Ярославля, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в пешеходной доступности от него находятся практически все основные достопримечательности города.

Алла Чижова