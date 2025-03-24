Строительство главного канализационного коллектора №20 в городе Краснодар

«СоюзДонСтрой» является одним из ведущих исполнителей в рамках ЕРС-контрактов и проводит работы полного цикла — от проектирования объектов до ввода в эксплуатацию.

Фото: Пресс-служба «СоюзДонСтрой»

Генеральный подрядчик «СоюзДонСтрой» (г. Москва) 31 марта 2023 г. заключил Государственный контракт на проектирование и строительство объекта: «Главный канализационный коллектор №20 в городе Краснодар».

Получено положительное заключение государственной экспертизы 28 декабря 2023 г. В настоящее время идет реализация объекта.

«СоюзДонСтрой» является одним из ведущих исполнителей в рамках ЕРС-контрактов и проводит работы полного цикла — от проектирования объектов до ввода в эксплуатацию. В процессе разрабатывается технико-экономическое обоснование, ведутся проектные работы, проводится подбор оборудования и материалов для реализации объектов.

Дата начала строительства: 12.04.24 г.

Стоимость объекта: 19,9 млрд.

Протяженность трассы коллектора по осям: 23 162 м.

Общая проектная протяженность в две нитки: 32 084 м.

Фото: Пресс-служба «СоюзДонСтрой»

В процессе строительства используется метод микротоннелирования щитами AVN 1500 (13 137 м) и AVN 1600 (95,7 м в две нитки), а также метод горизонтально направленного бурения (1000,5 м в две нитки) и открытый способ прокладки (8886,8 м в две нитки).

Производительность КНС 1 — 150 000 куб. м/сутки, КНС 2 — 120 000 куб. м/сутки, КНС 3 — 100 000 куб. м/сутки. На текущий момент задействовано 132 специалиста и 84 единицы техники. Строительство 20-го канализационного коллектора является уникальным. Компания выполняет данный проект на высоком профессиональном уровне с существенным опережением сроков.

ООО «СоюзДонСтрой»

https://soyuzdonstroy.ru/