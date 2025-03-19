«Сейчас не стоит шутить про власть, религию и СВО»

Мещанский суд Москвы отправил под арест до 15 мая стендап-комика Артемия Останина из Ейска, обвиняемого в возбуждении ненависти или вражды, а также оскорблении человеческого достоинства (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Поводом для дела стала шутка комика про человека без ног, который «подорвался на мине». Военблогеры сделали вывод, что комик подразумевал участника СВО. Стендапер извинился, отметив, что у него не было цели оскорбить кого-то или призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе. Кубанский адвокат Алексей Аванесян рассказал, какое наказание может грозить Артемию Останину и о чем лучше публично не шутить.

Алексей Аванесян

Фото: предоставлено автором

«Я посмотрел этот ролик. Из него непонятно, кого именно стендапер имел в виду. При расследовании этого преступления очень важно определить мотив, а также определить против какой социальной группы были направлены действия комика — людей с ограниченными возможностями или участников СВО. Еще два важных момента: субъективная сторона, то есть то, что сам подозреваемый вкладывал в эти слова; также важно в каком контексте это было произнесено. Однозначно будет назначаться судебная лингвистическая экспертиза, которая определит, побуждают ли слова комика к возбуждению ненависти и вражды или унижению человеческого достоинства.

Учитывая резонанс, дело, скорее всего, дойдет до суда. Могут ли оправдать фигуранта? Количество оправдательных приговоров, которое выносят в стране, не дает основания на это рассчитывать. Что касается возможного наказания, максимальный срок по этой статье — пять лет лишения свободы.

Отдельно хотелось бы отметить, что сегодня суд заключил Артемия Останина под стражу. Это довольно строгая мера пресечения. Возможно, судья хотел обезопасить его, учитывая количество угроз, которые поступают в адрес комика со стороны военблогеров. Последние открытым текстом в телеграм-каналах пишут, что готовы применить к комику физическое насилие и пытки. Я видел как минимум два таких сообщения, одно опубликовано в паблике с 260 тыс. подписчиков.

Резюмируя вышесказанное, могу сказать, что публичным людям сегодня необходимо быть аккуратными, так как даже мы, юристы, попадаем в тупик и не можем четко объяснить, о чем можно петь и шутить, о чем нельзя. Правовая практика сегодня по этим вопросам очень разрозненная и фактически непрогнозируемая. Однозначно сейчас не стоит шутить про власть, религию и СВО»