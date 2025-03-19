Суд обнаружил нарушения в деле о спорной продаже Lexus LX570 в Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решения Адлерского районного суда Сочи, признав преждевременным отказ в иске о признании недействительной сделки по продаже автомобиля Lexus LX570 в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд рассмотрел кассационную жалобу госпожи Еременко на решение Адлерского районного суда Сочи от 29 мая 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии Краснодарского краевого суда от 24 октября 2024 года. Обе инстанции отказали в удовлетворении требований заявительницы к ответчикам о признании недействительным договора купли-продажи элитного внедорожника.

В своем иске госпожа Еременко указывала, что сделка совершена под влиянием заблуждения — она не получала денег, не знакома с покупателем, а в силу преклонного возраста полагала, что визирует документы на ремонт машины после ДТП, а не на ее отчуждение.

Кассационный суд выявил, что в материалах дела отсутствуют документы, на которые ссылались нижестоящие инстанции. В протоколах заседаний не зафиксировано, что эти бумаги приобщались к делу или изучались судом первой инстанции. Таким образом, выводы судов базировались на неисследованных доказательствах.

Кроме того, суды не выясняли обстоятельства, лежащие в основе требований истицы — факт повреждения автомобиля в ДТП и необходимость его восстановления. Также не был привлечен к участию в деле залогодержатель транспортного средства — АО «Тойота Банк», в котором сын заявительницы оформил кредит на приобретение машины.

В среду, 19 марта, кассационная инстанция отменила предыдущие судебные акты из-за нарушений норм материального и процессуального права, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Мария Удовик