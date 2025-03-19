В Ростове в тестовый режим переведены камеры только в центре

В Ростове-на-Дону из 18 камер, следящих за грузовым транспортом в центре, 12 переведены в тестовый режим до 1 октября. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Продолжают работать шесть камер на въездах, фиксирующие нарушения ПДД, что влечет за собой штрафы для водителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, с января 2025 года фурам запрещено въезжать в город в часы пик по 14 улицам. Штрафы за нарушение были увеличены в десять раз, что вызвало недовольство перевозчиков.

Глава Ростова Александр Скрябин сообщил на встрече с журналистами о приостановке выписки штрафов для большегрузов до 1 октября. Вместе с тем он отметил, что работа над созданием грузового каркаса будет продолжена, Сейчас в Ростове реализован первый этап проекта, включающий в себя 22 улицы, а после его полного завершения в него войдет 155 улиц, напомнил градоначальник.

Николай Аксенов