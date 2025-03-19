Вред от загрязнения почвы в Кущевском районе Кубани оценили в 200 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края выявила незаконное размещение строительных отходов на земельных участках в Кущевском районе. На трех участках в селе Раздольное обнаружено свыше 3 тыс. кубометров отходов на площади 0,2 га, анализ почвы показал превышение нормативов загрязняющих веществ, передает пресс-служба краевого надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура направила иск в Кущевский районный суд о взыскании с собственников участков более 200 млн руб. в пользу Российской Федерации в качестве возмещения ущерба окружающей среде. Рассмотрение иска находится под контролем надзорного ведомства.

Вячеслав Рыжков