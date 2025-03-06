Средний срок автокредита в Удмуртии снизился на 8% за полгода

Средний срок автокредита в Удмуртии в январе 2025 года составил 5,4 года, что на 8,3% меньше по сравнению с июлем 2024 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По показателю среднего срока республика заняла 15-е место среди 30 регионов РФ в этом сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На фоне общего снижения спроса на автокредиты и ужесточения условий со стороны банков, средний срок автокредита в России достиг минимального значения за последний год, составив 5,3 лет в январе 2025 года. Это на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«Начиная с лета 2024 года средний срок автокредита плавно снижается на фоне сокращения их выдачи. В условиях снижения аппетита к риску со стороны банков и спроса на автокредиты со стороны граждан сокращается как средний чек кредитов на покупку автомобилей, так и их сроки»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Также он добавил, что банки продолжают предоставлять кредиты заемщикам с высоким кредитным рейтингом, что также влияет на условия кредитования.

Напомним, средний размер автокредита в Удмуртии уменьшился на 9,7% за январь, до 1,07 млн руб.