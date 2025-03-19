Молочные продукты в Сочи подорожали более чем на 40% за год

Кисломолочная продукция, сливочное масло и вермишель подорожали в Сочи более чем на 40% с начала 2024 года. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Специалисты мониторинга цен выявили существенное удорожание базовых продуктов питания. Наибольший скачок зафиксирован у кефира 2,5% жирности, цена которого возросла с 67 до 96 руб. за упаковку, что составляет прирост в 43,75%.

Сливочное масло 72,5% жирности также прибавило в стоимости — с 139 до 200 руб. за пачку, продемонстрировав увеличение на 43,05%. Вермишель замыкает тройку лидеров подорожания с ростом на 42,57% — с 66 до 95 руб. за кг.

Значительно увеличилась цена и других востребованных товаров. Молоко 2,5% жирности подорожало на 24,9% — до 78 руб. за литр. Чай черный байховый листовой прибавил 20,66%, достигнув 1,2 тыс. руб. за кг. Сахарный песок вырос в цене на 20,23% — до 68 руб. за кг.

Рис и гречка продемонстрировали более умеренное увеличение — на 15,47% и 14,29% соответственно. Минимальный рост отмечен у пшеничного хлеба из муки первого сорта (1,53%) и подсолнечного масла (1,74%).

В администрации пояснили, что формирование цен в розничной сети курорта зависит от стоимости у поставщика, затрат на доставку, местоположения, эксплуатационных расходов торговой точки и арендной платы. Также стоимость может повыситься после окончания акционных предложений.

Анна Гречко