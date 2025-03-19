«Вора в законе» осудили в Ставрополе на 10 лет колонии

Ставропольский краевой суд приговорил Владимира Жураковского к 10 годам лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2001 года господин Жураковский получил статус «вора в законе» по криминальным традициям. В течение более 20 лет он управлял преступными элементами на территории региона, организовывал сбор денежных средств и разрешал споры среди тех, кто поддерживал криминальную субкультуру.

Кроме лишения свободы, суд назначил штраф в размере 1 млн руб. и ограничение свободы сроком на один год. Отбывать наказание господин Жураковский будет в исправительной колонии строгого режима.

Николай Аксенов