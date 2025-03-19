Уроженец Ленобласти Сидоров победил на чемпионате РФ по биатлону в гонке масс-старт

Биатлонист Евгений Сидоров победил на чемпионате России в гонке масс-старт, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, для всей биатлонной школы ЛО победа уроженца Тосненского района является мощным стимулом для дальнейшего развития и воспитания новых чемпионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победители чемпионата России по биатлону в масс-старте, который проходил в Красноярском крае

Фото: Федерация России по биатлону Победители чемпионата России по биатлону в масс-старте, который проходил в Красноярском крае

Фото: Федерация России по биатлону

Господин Дрозденко добавил, что победа Сидорова — яркий пример того, как упорство, целеустремленность и ежедневный труд приводят к высоким результатам. Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 40 минут 39,9 секунды. За четыре огневых рубежа спортсмен ошибся лишь раз, однако штрафной круг не помешал ему опередить ближайшего преследователя на 1,5 секунды.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что впервые в истории города на Неве золотую медаль по боксу в весовой категории до 92 кг стал темнокожий спортсмен Онголо Онголо Луис Тоби.

Андрей Маркелов