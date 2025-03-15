Чемпионом Петербурга по боксу впервые стал темнокожий спортсмен

Впервые в истории города на Неве золотую медаль по боксу в весовой категории до 92 кг стал темнокожий спортсмен Онголо Онголо Луис Тоби. Он 14 марта победил в финале Никиту Батечко. Встреча проходила в КСК «Арена». Теперь уроженец Камеруна представит Петербург на чемпионате России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпион Петербурга по боксу в весовой категории до 92 кг Онголо Онголо Луис Тоби.

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга Чемпион Петербурга по боксу в весовой категории до 92 кг Онголо Онголо Луис Тоби.

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга

Известно, что Онголо Онголо начал заниматься боксом во Владикавказе. Он приехал в Россию учиться, однако столкнулся с финансовыми трудностями. В борцовский клуб его пригласил друг из Узбекистана. Победа в турнире стала большим шагом для камерунца, спортсмен подчеркнул, что хотел бы стать чемпионом мира.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СКА победил «Сочи» в домашнем матче со счетом 2:0. Отличились Сергей Толчинский и Михаил Григоренко.

Андрей Маркелов