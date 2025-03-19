Почти 27 тысяч новых гостиничных номеров готов профинансировать Сбер по госпрограмме поддержки туризма

Сбер по программе развития туристических кластеров одобрил проектов общим объемом порядка 380 млрд рублей. Об этом банк сообщил в ходе туристической выставки MITT 2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Из общего объема заявок 68 сделок на 204 млрд рублей — действующие проекты, которые уже одобрены Минэкономразвития. Еще 76 заявок на 175 млрд рублей направлены на рассмотрение в ведомство — количество проектов, которые будут включены в программу, определится по результатам отбора.

В рамках программы уже введены в эксплуатацию 9 гостиниц, это почти 1800 новых номеров. Общий потенциал номерного фонда по всем рассмотренным и принятым Сбером заявкам составляет около 27 тысяч номеров.

Программа развития туристических кластеров устанавливает правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям для возмещения недополученных доходов по кредитам, которые выдаются по льготной ставке. Цель программы — финансирование инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров. В рамках программы можно получить кредит на строительство отелей, аквапарков, горнолыжных комплексов и других объектов.