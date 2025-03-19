«Синара-Девелопмент» начала сносить промзону за железнодорожным вокзалом

Уральская компания «Синара-Девелопмент» приступила к сносу «Товарного двора» – промзоны за железнодорожным вокзалом Екатеринбурга, где планирует построить жилой комплекс. Как сообщалось ранее, имущественный комплекс расположен на 17,5 га, включает 63 объекта недвижимого имущества нежилого, производственного, складского назначения.

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Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Архивное фото

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«На земельном участке, принадлежащем "Синара-Девелопмент", начались работы по демонтажу части объектов недвижимости для проведения инженерных изысканий с целью последующего проектирования»,– прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

Напомним, в 2021 году застройщик за 3,8 млрд руб. выкупил у РЖД комплекс «Товарный двор», несколько лет ушло на урегулирование вопросов по земельному участку под объектами данного комплекса. На территории бывшего комплекса РЖД хотят построить жилье с паркингами, а также социальной инфраструктурой: запланировано строительство образовательного центра, детских садов. Реализовать проект планируется за 7–10 лет.

Мария Игнатова