Почти 300 свертков с неизвестным веществом нашли при обысках у пары из Невского района

В Петербурге по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков задержали жителя Приморского края и его девушку. В квартире пары обнаружили четыре полимерных пакета и 296 свертков с неизвестным веществом, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 марта полиция Невского района возле одной из квартир дома 7к1 по Фарфоровской улице задержала 27-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку. В ходе обыска в квартире, которую они снимают, были обнаружены четыре прозрачных полимерных пакета с веществом бежевого цвета (всего 806 г), контейнер с 296 свертками внутри, электронные весы и металлическая коробка с неизвестным содержимым зеленого цвета.

Как впоследствии установила экспертиза, в одном из четырех пакетов находился N-метилэфедрон. Содержимое остальных пакетов и свертков также было направлено на исследование. Следователи возбудили уголовное дело в рамках ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный оборот наркотиков).

Отмечается, что молодой человек ранее был судим за аналогичное преступление, его поместили в изолятор. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении его сожительницы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге задержали трех курьеров онлайн-магазинов по продаже наркотиков.

Дарья Астанина