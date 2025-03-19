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Шквалистый ветер ожидается в Нижегородской области 19 марта

Сильный ветер ожидается местами по Нижегородской области 19 марта. По данным Гидрометцентра, порывы могут достигать 18 м/с.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Энергетики «Нижновэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды. Устранять последствия при необходимости будут 276 бригад. Подавать энергию в социально значимые объекты в случае аварии готовы 234 резервных источника.

Энергетики призвали нижегородцев быть внимательными и осторожными, не приближаться к оборванным проводам и сообщать о них в энергокомпанию или МЧС.

Елена Ковалева