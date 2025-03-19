В думе Тольятти обнаружили ошибки в плане развития микрорайона Поволжский

На заседании думы Тольятти 20 марта будет рассмотрена информация горадминистрации о планах развития микрорайона Поволжский. Однако уже сейчас в аналитическом отделе думы ознакомились с материалами и обнаружили ряд ошибок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова Фото: Ксения Федорова

Как следует из заключения аналитического отдела, горадминистрация заявила о планах проектирования и строительства физкультурно-спортивного комплекса на ул. 60 лет СССР, восточнее дома № 45. Но здания с таким адресом не существует.

Затем городские власти изъявили желание реконструировать улицу Раздольную. Но она является автодорогой Тольятти — Поволжский регионального или межмуниципального значения, ее реконструкция должна осуществляться за счет средств областного бюджета.

В планах администрации значится также строительство нового водоотвода хозяйственно-бытовых сточных вод до очистных сооружений «Тольяттиазота».

«На карте планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к области водоотведения, данный объект не обозначен»,— заявили специалисты.

Горадминистрации было предложено исправить ошибки и только после этого выносить план на заседание думы.

Алексей Алексеев