Южная таможня РФ объявила в розыск авто, на котором числится 2 млн рублей штрафов

Сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили случай ввоза автомобиля из Абхазии с нарушением таможенного законодательства. Это привело к штрафным санкциям, сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 2 млн руб., сообщили сотрудник ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Автомобиль объявлен в розыск.

Таможенники выяснили, что 24-летний гражданин Абхазии ввез в Россию автомобиль Toyota Crown Majesta 2004 года выпуска, заявив о его использовании для личных нужд и освобождении от уплаты таможенных платежей. Однако позже он передал машину российскому гражданину за небольшое вознаграждение, что нарушило условия временного ввоза.

В отношении гражданина Абхазии возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).

Николай Аксенов