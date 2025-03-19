Askona узнала, как спят россияне

Производитель товаров для здорового сна группа компаний Askona в 2025 году отмечает свое 35-летие. В рамках празднования даты и по случаю недавно прошедшего Всемирного дня сна компания провела исследование — как спят россияне. Опрос проводился в феврале совместно с Институтом человека РОМИР, в нем приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов. Говоря о том, что помогает им заснуть, 19% назвали правильную подушку, 17% — хороший матрас, 13% — объятия любимого человека, 10% — качественное постельное белье, 9% — шторы с эффектом «блэкаут». Также упоминались медикаменты и БАДы (6%), расслабляющая ванна (6%), сопение питомца или мурчание кота (6%), беруши (5%), маска для сна (4%), белый шум (3%), медитация (3%), специальные приложения (1%) и другие варианты (6%).

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В тройку любимых занятий россиян перед сном вошли просмотр фильмов и сериалов (40%), соцсетей (29%) и телепрограмм (27%). Также участники опроса перед сном любят пить чай (18%), читать книги (17%) и новости (15%), есть (9%), слушать аудиокниги или подкасты (6%) и пить вино (2%).

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У молодежи на первом месте соцсети: среди 18–24-летних им отдают приоритет 46%, среди 25–34-летних — 42%. Телевизор наиболее популярен у старшего поколения: его смотрят перед сном 52% тех, кому за 70.

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Мария Телятникова, руководитель PR в Askona, отметила, что в этом году компания планирует провести целый ряд подобных исследований, результаты которых будут впоследствии открыты для широкой аудитории.