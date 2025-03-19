В Самарской области загородная недвижимость подорожала за год на 12,9%

В Самарской области средняя полная цена дома за год увеличилась на 12,9% и составила 10,2 млн рублей. Данные на февраль текущего года предоставили в «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Медианная стоимость одного квадратного метра в Самарской области составила 70 тыс. руб. В то же время цена «квадрата» в новостройках региона составляет 120 тыс. руб., а на вторичном рынке — 94 тыс. руб. Число новых предложений в сегменте частных домов в регионе за год выросло на 22,5%, при этом средняя площадь увеличилась на 5%.

В Самарской области средняя полная цена частных домов на 900 тыс. руб. ниже, чем в соседнем Татарстане. В Москве и Московской области она составляет 36,9 млн руб., в Нижегородской области — 8,4 млн руб.

Андрей Сазонов