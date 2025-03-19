Воронежский адвокат получил полтора года принудительных работ за обман клиента

Ленинский райсуд Воронежа признал местного адвоката Симу Шамину виновной в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как рассказали в региональном Следственном комитете, ей назначено полтора года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы и штрафом в 50 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что 24 сентября прошлого года адвокат получила от подзащитного 400 тыс. руб. за оказание содействия при решении в суде вопроса об изменении ему меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Деньги она присвоила себе и намеревалась «распорядиться ими по собственному усмотрению», однако не смогла этого сделать, так как была задержана. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ.

На предварительном следствии Сима Шамина дала признательные показания. Адвокатский статус она получила в 2019 году. До этого работала на различных должностях в органах следствия МВД РФ.

Сергей Толмачев