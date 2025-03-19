Экс-хоккеиста «Автомобилиста» Федора Малыхина похоронят в Екатеринбурге

Прощание с хоккеистом, обладателем Кубка Гагарина Федором Малыхиным состоится 21 марта в Екатеринбурге, сообщили в ХК «Автомобилист». Напомним, накануне стало известно о том, что бывший хоккеист уральского клуба скончался в возрасте 34 лет.

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Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Федор Малыхин в центре

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Сообщается, что прощание пройдет в Доме прощания «Вознесение», похоронят хоккеиста на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Федор Малыхин был воспитанником свердловской школы «Спартаковец». Начал свою профессиональную карьеру в 2011 году в составе «Автомобилиста». За время своей карьеры спортсмен играл за такие клубы, как «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». В составе «Ак Барса» он стал обладателем Кубка Гагарина.