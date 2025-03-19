Пострадавших от электросамокатов петербуржцев обеспечат страховками

Кикшеринговый сервис МТС Юрент ввел страховки для жителей и гостей Санкт-Петербурга, пострадавших от наезда арендуемых электросамокатов. Максимальная страховая сумма составляет 900 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Прежде компенсацию могли получить пользователи сервиса, теперь действие страховки распространилось и на пешеходов. Она действует по умолчанию в каждой поездке и покрывает ущерб здоровью при аварии. Такая программа будет работать не только в Петербурге, но и в других городах страны.

В прошедшем году доля инцидентов среди общего числа поездок на самокатах МТС Юрент в Северной столице составила 0,005%. Относительно 2023 года количество поездок увеличилось на 30%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге отложили старт сезона аренды электросамокатов из-за неблагоприятных погодных условий.

Татьяна Титаева