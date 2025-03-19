На Дону за год интерес к новым автомобилям вырос на 27 %

В Ростовской области за год интерес к новым автомобилям вырос на 27,2%, а количество предложений увеличилось на 63,7%. Средняя цена нового авто осталась неизменной и составила 2,98 млн руб., сообщает «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Аксенов Фото: Николай Аксенов

В феврале 2025 года наибольшей популярностью пользовались автомобили LADA — их доля составила 24,1%. В топ-5 также вошли китайские бренды Chery (13%), HAVAL (7,3%), Changan (6,2%) и Jetour (6,2%). На первом месте по интересу пользователей оказалась LADA Granta с долей 9%, за ней следует «Москвич 3» с 5,4%.

По данным экспертов, рынок новых автомобилей демонстрирует беспрецедентную конкуренцию как между отечественными и китайскими брендами, так и внутреннюю борьбу между представителями китайского автопрома. «Показательна ситуация с LADA, которая значительно укрепила позиции по интересу покупателей. Китайский HAVAL также совершил впечатляющий рывок, поднявшись с 2% до 7,3% и заняв третью строчку в рейтинге популярности»,— отметили эксперты.

Среди моделей лидирует HAVAL Jolion, популярность которого выросла в 5,4 раза. По количеству объявлений Jetour занимает первое место с долей 13,5%. Наибольшая доля в предложении принадлежит модели Jetour Dashing — 5,4% от всех объявлений.

Николай Аксенов