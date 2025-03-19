Количество вакансий в IT-сфере Кубани в феврале 2025 года сократилось на 18%

Число вакансий в IT-сфере Краснодарского края в феврале 2025 года сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, тогда как количество резюме выросло на 25%. Аналогичная ситуация наблюдается в Краснодаре: число резюме уменьшилось на 18%, а вакансий, напротив, увеличилось на 27%. Индекс конкуренции в сфере остается в зоне профицита, пишет BFM Кубань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Руководитель hh.ru Юг Олеся Лавренова отмечает, что рост числа соискателей без опыта работы в последние годы создавал впечатление, будто программисты не востребованы, а зарплатные ожидания снижались. Однако в реальности нехватка квалифицированных кадров в IT-секторе только усилилась.

Глава Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский подтверждает структурный дисбаланс на рынке. По его словам, с 2022 года отмечается переизбыток junior-специалистов на фоне дефицита кадров среднего и старшего уровней. Компании активно внедряют искусственный интеллект для выполнения базовых задач, что ограничивает возможности трудоустройства начинающих специалистов. При этом квалифицированные специалисты остаются в дефиците, особенно в сфере информационной безопасности, где число кибератак растет, а подготовка кадров не успевает за спросом. Также ощущается нехватка backend-разработчиков и специалистов по ИИ.

Руководитель проектного департамента компании «Первый бит» Артем Егиазарян подтверждает кадровый дефицит и отмечает, что наибольший спрос сохраняется на специалистов-аналитиков, способных транслировать бизнес-требования в IT-решения. По его словам, компании продолжают инвестировать в обучение молодых специалистов, однако процесс требует значительных временных и финансовых ресурсов.

Вячеслав Рыжков