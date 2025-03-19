Зарплаты врачей ярославской станции скорой помощи превысили 150 тысяч

На станцию скорой помощи в Ярославле устраиваются работать врачи из других регионов из-за высоких зарплат, которые превысили 150 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает областной минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области

Напомним, что с 1 сентября 2024 года зарплаты сотрудников скорой помощи выросли по распоряжению главы региона. На тот момент средняя зарплата на одну ставку врача составляла 70 тыс. руб., на ставку фельдшера — 43 тыс. руб.

«У врачей она сейчас составляет 177 тыс. руб., у фельдшеров - 111 тыс. руб.»,— сообщает минздрав.

С сентября прошлого года на работу были приняты 49 новых специалистов, в том числе из Ивановской, Костромской, Вологодской, Московской областей. В минздраве заверяют, что кадровая ситуация после повышения зарплат «значительно улучшилась».

Алла Чижова