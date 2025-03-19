В Челябинской области оборот малого и среднего бизнеса вырос на 7% в 2024 году

Оборот предприятий малого и среднего бизнеса в Челябинской области в 2024 году достиг 2,3 трлн руб. Это на 7% больше по сравнению с 2023 годом, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

Вопрос развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Челябинской области рассматривался на заседании комитета заксобрания по экономической политике. Министр экономического развития региона Марина Клочкова рассказала, что в 2024 году количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 2,8% к 2023 году и составило 144,7 тыс. Так, на 6,7% выросло число индивидуальных предпринимателей, на 3,8% — средних предприятий. Самозанятых за год стало больше на 36%, всего — 261,38 тыс. человек. Всего в малом и среднем бизнесе региона заняты 633 тыс. южноуральцев.

По данным председателя комитета Евгения Илле, доля МСП в валовом региональном продукте в прошлом году составила 27%, что для Челябинской области является рекордом. За год малый и средний бизнес перечислил в бюджет около 83 млн руб. налогов.