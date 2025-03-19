В Башкирии проверяют информацию о пьяном водителе школьного автобуса

Зианчуринский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщала пресс-служба Госавтоинспекции в Башкирии, вчера около 8:00 инспекторы ДПС остановили школьный автобус в деревне Тляумбетово. При общении с водителем полицейские выявили первичные признаки алкогольного опьянения. При медосвидетельствовании прибор показал 0,823 мг/л. 60-летнего водителя отстранили от управления автобусом, на него составлен материал об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В автобусе находились 15 учеников 5-7 классов, которые ехали из деревни Азнагулово и хутора Черниговский в школу деревни Тляумбетово.

Установлено, что водитель школьного автобуса работает на этой должности полгода. На ответственных должностных и юридических лиц возбуждены административные производства за допуск к управлению автобусом водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством (ст.12.32 КоАП РФ).

Майя Иванова